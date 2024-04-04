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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. القبض على أحمد رزق

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من  مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت”  قيام يحيي بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد فاروق.

اصطحبت قوة من الشرطة لفاروق من منزله، وطلب يحيي من رقية مغادرة منزل فاروق والعودة معه إلا أنها ترفض.


كشفت الحلقة ٢٤ من مسلسل بيت الرفاعي عن تفاصيل ما حدث من محمود الرفاعى تجاه ناهد التي كانت تعمل راقصة وتزوجها شقيقه سيد بعد خروجها من السجن في قضية آداب، حيث حاول محمود بكل الطرق إبعادها عن شقيقة حتى لا تدخل العائلة ولكنها تزوجت سيد وأنجبت منه فاروق رغم كل المحاولات من محمود لإبعادها.

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وفى نفس الاتجاه يرى محمود شقيقه سيد يقف مع ناهد أمام الفيلا ليتدخل ويطردها ويطلب منه أن يبعدها عنه، وبعد ذلك يذهب لها محمود في منزلها حتى يعرض عليها أموال من أجل الابتعاد عن شقيقه، ولكنها ترفض وتصر على البقاء معه ومع ابنها فاروق، وتدخل فى مشادة كلامية مع محمود بعدما أهانها بأنها تربية كباريهات ويصفعها على وجهها.


يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.


يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

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