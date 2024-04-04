مياه الإسكندرية: التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد احتياجًا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، المهندس أحمد جابر، أن الشركة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد احتياجًا وخدمة أهلنا من الأسر رقيقة الحال بهذه المناطق.



وذكرت الشركة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك جاء خلال استقبال المهندس أحمد جابر للمهندسة مروة الدريني رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للمياه والصرف، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.



وأشاد جابر بإدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والتي تُعد حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني.



وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مد خط مياه بقرية المعسكر بالنهضة بطول مواسير ٢٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة، وبلغت تكلفة مد خط المياه مبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه.



وشاركت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سداد مشروع مد خط مياه بقرية المعسكر وذلك تحت مظلة الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف.



وفي سياق متصل، ناقش جابر مع نادي روتاري الإسكندرية مارين تكلفة توصيل المياه لعدد 22 أسرة بقرى برج العرب، حيث سبق لفريق إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وأن قام بعمل الأبحاث الميدانية لهذه الأسر للتأكد من استحقاقها ومطابقة الشروط الخاصة بقبول هذه الحالات.



يأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية من أجل الوصول بالخدمة لكافة فئات المجتمع.