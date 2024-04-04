عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية: التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد احتياجًا

صدى البلد

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، المهندس أحمد جابر، أن الشركة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأشد احتياجًا وخدمة أهلنا من الأسر رقيقة الحال بهذه المناطق.


وذكرت الشركة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك جاء خلال استقبال المهندس أحمد جابر للمهندسة مروة الدريني رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للمياه والصرف، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.


وأشاد جابر بإدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والتي تُعد حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني.


وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مد خط مياه بقرية المعسكر بالنهضة بطول مواسير ٢٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة، وبلغت تكلفة مد خط المياه مبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه.


وشاركت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سداد مشروع مد خط مياه بقرية المعسكر وذلك تحت مظلة الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف.


وفي سياق متصل، ناقش جابر مع نادي روتاري الإسكندرية مارين تكلفة توصيل المياه لعدد 22 أسرة بقرى برج العرب، حيث سبق لفريق إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وأن قام بعمل الأبحاث الميدانية لهذه الأسر للتأكد من استحقاقها ومطابقة الشروط الخاصة بقبول هذه الحالات.


يأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية من أجل الوصول بالخدمة لكافة فئات المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

ترشيحاتنا

في توقيت مهم.. ليفربول يستعيد التقدم على شيفيلد يونايتد

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

خفاش كسر قلبي.. والدة ضحية المعصرة تروى تفاصيل مأساوية| فيديو

لوموند الفرنسية تكشف كذب إسرائيل وجهودها في تضليل الإعلام والرأي العام العالمي

هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب

مفاجاة بشأن أجازة عيد الفطور المبارك | وهذه الفئة محرومة منها …إيه الحكايةً ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات تثير الجدل في رمضان

لبيب ونجوم الرياضة في عزاء والد لاعب الزمالك السابق بمسجد الحامدية الشاذلية

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

فيديو

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ