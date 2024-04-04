"صحة الإسكندرية" تنظم محاضرات للتوعية بمفهوم أعمال الصحة المهنية

نظمت مديرية صحة الإسكندرية، محاضرات تعريفية عن تشريعات وأعمال الصحة المهنية لمديري الإدارات الفنية والإدارية ومديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.



وذكرت المديرية - في بيان صحفي، مساء اليوم/الخميس/ - أن المحاضرات هدفها رفع كفاءة العاملين وتطوير أداء العمل وتأصيل الوعي بأعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت الصحية.



وأكدت أنه تم خلال المحاضرات التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وشرح القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، كما تم فتح مناقشة مع الحضور والرد على جميع استفساراتهم والتوصية بعقد دورات تدريبية بصورة مستمرة في هذا المجال.