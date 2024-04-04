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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندس ديكور مسلسلي جودر والحشاشين: الشركة المتحدة وفرت لنا كل الإمكانات

مسلسل جودر
مسلسل جودر

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسلي جودر والحشاشين، إنّ مسلسل جودر تاريخي يجمع بين الخيال والواقع والسحر والحقيقة وهو عالم ممتلئ بالفانتازيا والحكايات الأسطورية يحمل المشاهد لعالم ألف وليلة.

وأضاف "فايز"، خلال حواره ببرنامج "عاصمة الفنون" مع الإعلامية هدى كمال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالنسبة إلى ألف ليلة وليلة فقد جعلني أشعر بالتوتر، لأنه عمل تاريخي والقصة صعبة، أما جودر فإن العمل فيه كان حلمي، فقد قرأت 11 نسخة من مسلسل ألف وليلة ولم أتوقع أن أشارك في مسلسل جودر".

 

وتابع: "عندما عُرض عليّ المسلسل عرفت أنني أمام أعظم فرصة لإظهار إمكاناتي، فنحن لسنا مقيدين بالتاريخ، ولدينا قدر من الحرية وأمكننا الدخول في عوالم مختلفة، لأن المسلسل فانتازيا مربوطة بالتاريخ، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت لنا 74 ديكورا بمسلسل جودر، ولا يوجد ديكور صغير".

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