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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشار محمود فوزي: وفد مصري كبير بالكويت لمتابعة انتخابات مجلس الأمة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي أمين عام الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي أمين عام الحوار الوطني إن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وتعتبر من أبرز العلاقات العربية - العربية.


وأشار المستشار محمود فوزي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الخميس/ خلال سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي- إلى أن دولة الكويت من الدول القليلة في العالم التي تجري انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل؛ بما يعزز من مصداقية تلك الانتخابات البرلمانية.


وأضاف أن البرلمان الكويتي نشط والحياة النيابية حية، بما يعكس تفتح القيادة السياسية في دولة الكويت والوعي الشعبي لمتابعة الشأن العام من خلال العلاقة بين البرلمان والحكومة الكويتية.


وتابع أن هناك وفدا مصريا كبيرا في كافة المجالات متواجدا حاليا في الكويت لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه على الرغم أن الانتخابات تجرى في شهر رمضان المبارك، إلا أن الدولة الكويتية حرصت على إجرائها من الساعة 12 ظهرا على عكس ماجرى عليه المعمول به وهي أن تبدأ الانتخابات في الساعة 8 صباحا، وذلك للتكيف مع ظروف الشهر الكريم، كما تم اعتبار يوم الانتخابات إجازة رسمية في الدولة.


ونوة المستشار محمود فوزي إلى وجود إقبال شعبي كبير على المشاركة الانتخابية مع التنظيم الجيد، والذي ساعد على إخراج الانتخابات البرلمانية اليوم في صورة تليق بدولة الكويت.


وأعرب أمين عام الحوار الوطني عن كل الأماني لدولة الكويت أن تنعم دائما بالاستقرار والتقدم والتوفيق، مؤكدا أن الكويت بلد عزيز علينا وقريبين منا وأن هناك العديد من المصريين من أبناء الجالية المصرية تلقوا تعليمهم في دولة الكويت كما أن هناك العديد من الطلاب الكويتيين يدرسون حاليا في مصر.

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