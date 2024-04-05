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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: هناك صدمة كبيرة بين جمهور الزمالك بسبب نتائج فرق الصالات

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك صدمة كبيرة بين جماهير الزمالك بسبب نتائج فرق الصالات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تواجد أعضاء في مجلس الإدارة من نجوم تلك الألعاب.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك في الأيام الماضية خسر أمام الأهلي في الطائرة واليد، وهو ما جعل جمهور النادي في حالة غضب، خصوصًا أن المجلس الحالي جاء بأكمله وحظى بدعم جماهيري كبير".

وأضاف: "انهيار العاب الصالات في الزمالك (ناقوس خطر) لمجلس الإدارة، خصوصًا أن معظم الفرق كان تنافس بشكل أفضل خلال الفترة الماضية، وهناك حالة هجوم كبيرة من جانب وسائل التواصل ضد أعضاء المجلس، خصوصا على هشام نصر ونيرة الأحمر وحسين لبيب رئيس النادي".

وواصل: "من حق جمهور الزمالك أن يغضب، ونحاول في الفترة الماضية نساند النادي، خصوصًا أنه لا توجد رياضة في مصر بدون الأهلي والزمالك ولابد أن يكون هناك استقرار في الناديين، لأنهم أعمدة راسخة في الرياضة المصرية".

وأكمل: "جمهور الزمالك يريد الشعور بالاستقرار في العاب الصالات لحين عودة فريق كرة القدم، والجمهور دائمًا غير مستفيد من الكرسي أو الشهرة أو المال".

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