سعاد صالح: لبست الحجاب بعد التخرج من جامعة الأزهر

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن دخلت كلية بنات الأزهر، وأن البنات كانت ترتدي الملابس كما تريد، ولم يكون هناك فرض لإرتداء الحجاب بالجامعة.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المشايخ التي تدرس في الجامعة، لم تفرض على أحد ارتداء الحجاب.

ولفتت إلى أن كانت تدرس في جامعة الأزهر دون حجاب، مؤكدة" لبست الحجاب بعد أن تخرجت من الأزهر وليس في أثناء الدراسة بالجامعة".

وأشارت إلى أنها ارتبطت بكاتب صحفي زميل شقيقها بجريدة الجمهورية، وذلك كان بعد هزيمة 67، وبعد ذلك ارتدت الحجاب بعد الخطوبة.