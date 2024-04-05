سعاد صالح تتأثر على الهواء في أثناء الحديث عن زوجها

تأثرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على الهواء في أثناء الحديث عن زوجها، مؤكدة:" الموضوع بدأ بالنظرات وبعد ذلك أصبح هناك اهتمام".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنها كانت تتحدث مع بالتلفون، وأول مكالة في نهايتها قال لها "مع السلامة يا حبيبتي".

ولفتت إلى أنها بدأت تشعر بالحب بعد هذه الكلمة، وظلت تفكر فيه وأصبحت تحبه، على الرغم من أن شقيقها الذي كان زميلة بجريدة الجمهورية، كان يقول عليه أنه :" بتاع بنات".

وأشارت إلى أنها تتذكر كل شئ جميل بينها وبين زوجها رحمة الله عليه، معلقة:" وحشنى ".