أبرز عناوين الصحف| القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى بتولي فترة رئاسية جديدة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل، تهنئة القوات المسلحة لـ القائد الأعلى للقوات المسلحة بتولي فترة رئاسية جديدة. كما ألقت الضوء على بدء عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي كممثل عن إقليم شمال إفريقيا.



حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذى أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولى فترة رئاسية جديدة لإستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة ، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى ، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها وإستقرارها وتحقق مصالحها القومية ، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم فى شتى المجالات.

وقدم الرئيس التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بقرب حلول عيد الفطر المبارك .



وجاءت أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم الجمعة كالآتي:

الأخبار

* القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى للقوات المسلحة بتولي فترة رئاسية جديدة.

* مفتي الجمهورية: صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد "شرعية صحيحة".

* مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة.

* قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر.

* مرصد الأزهر: تعزيز القدرات الأمنية ساعد في خفض وتيرة الإرهاب في الصومال وموزمبيق.

* وزير التعليم: تطبيق مادة الوعي الوطني على طلبة الثانوية العامة المطورة.

* وزير التعليم العالي يبحث مع سفير ليتوانيا سبل تعزيز التعاون التكنولوجي.

* وزير الصحة يبحث مع "بوسطن ساينتيفيك" تعزيز التعاون في مجال القسطرة القلبية.

* الأوقاف توزع 30 طنا سلع غذائية من صكوك الإطعام.

* وزيرة التضامن: لدينا 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

* وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

* رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

* رئيس الوزراء يتابع خطة جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

* رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار.

* وزير التموين: سنشهد تباعا انخفاضات في أسعار السلع الفترة المقبلة.

* "الكهرباء" يتلقى عروض المستثمرين الخاصة ببيع الطاقة أوائل مايو لاختيار الأفضل.

* السبت.. السكة الحديد: بدء تشغيل القطارات الإضافية خلال فترة إجازة عيد الفطر.

الأهرام

* بدء عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي كممثل عن إقليم شمال إفريقيا.

* سامح شكري يهنئ رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي مهام المنصب.

* وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته اليابانية لتناول تطورات الوضع في قطاع غزة.

* عضو بالتنسيقية: الدور المصري حيوي لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.

* للعام الخامس على التوالي.. حزب الوفد يكرم حفظة القرآن الكريم.

* بتوجيهات الإمام الأكبر.. زيادة وجبات الإفطار الجماعي والسحور بالجامع الأزهر لتصل لـ10 آلاف وجبة.

* مصر تشارك في مؤتمر "New Space Africa" لمناقشة أهم موضوعات الفضاء في قارة إفريقيا.

* وزيرة التضامن تشهد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد تحت شعار "ملناش حدود".

* "الطفولة والأمومة" و"مؤسسة حياة كريمة" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل.

* مدبولي: عقد مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية يونيو بحضور الرئيس وكبرى الشركات العالمية.

* رسميا.. انخفاض أسعار 6 سلع أساسية ومتابعة ميدانية لـ 270 أخرى وموجات تخفيض بعد العيد.

* وزراء الري والزراعة والتعاون الدولي يناقشون موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ".

* الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مكافحة مرض العفن البني في البطاطس للعام الرابع على التوالي.

* أجهزة مدن 6 أكتوبر والشروق وسوهاج الجديدة والعبور تزيل مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق.

* منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد.