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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لأسعار السلع تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

صدى البلد

تصدرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة الحكومة الدورية لحركة الأسواق و أسعار السلع اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.


فتحت عنوان مدبولى: توفير العملة الأجنبية لتلبية مطالب الإفراج عن السلع والبضائع قالت صحيفة الأهرام، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد قيام الحكومة بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد ما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقا مع ما اتخذته الحكومة أخيرا من إجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم فى زيادة حجم المفرج عنه من السلع والبضائع.

وبحسب الصحيفة، فقد شدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة وأن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، وتلبية أى مطالب بشأن الإفراج عن السلع.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال رئاسته اجتماعا، أمس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ومساعد رئيس مجلس الوزراء، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان التموين: تخفيضات تصل إلى 25٪ ..وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق/، قالت صحيفة الأهرام، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير جميع المنتجات الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين، مؤكدا توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، واستعدادا لعيد الفطر المبارك حيث تزداد معدلات الاستهلاك.

وأوضحت الصحيفة، أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية إضافة لصرف السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

القاهرة تستضيف مؤتمر الاستثمار "المصري ــ الأوروبي" 

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، نجد أنها تقول تحت عنوان القاهرة تستضيف مؤتمر الاستثمار "المصري ــ الأوروبي" 29 و30 يونيو، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو القادم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وكبريات الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية ــ الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري ــ الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قالت صحيفة/الجمهورية/، تحت عنوان، "القاهرة ــ طوكيو": لا .. لأي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية/، أكد وزير الخارجية، سامح شكري ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا أمس رفضهما لأي هجوم بري إسرائيلي يستهدف مدينة رفح الفلسطينية، لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال إتصال هاتفي تلقاه شكري من وزيرة خارجية اليابان يحثا خلاله تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، حسبما صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد.

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