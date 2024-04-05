عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

وأمس أدى 50 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس.

وأضافت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي واصل التعنت والتضييق ضد المصلين حيث انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

ترشيحاتنا

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

اغتنموها بالطاعات.. المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بليلة القدر

اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لبحث وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

انتصار السيسي: لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

أمين حلف الناتو السابق: انضمام أوكرانيا إلى الكتلة يهدد بحرب عالمية

معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ