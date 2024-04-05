آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

وأمس أدى 50 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس.

وأضافت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي واصل التعنت والتضييق ضد المصلين حيث انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".