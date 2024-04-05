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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأدلة الجنائية تفحص سبب حريق شقة في كرداسة

صدى البلد

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا فى حريق شقة سكنية بكرداسة، لسؤالهما عن ملابسات الحادث، كما كلفت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأ الحادث، بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بكرداسة أسفر عن وقوع مصابين.


على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبصحبتها سيارة إسعاف بالتنسيق مع مأمور مركز كرداسة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية مما أسفر عن حالتي إصابة باختناق وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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