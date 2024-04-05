اختلف مع والدتها على حضانتها..أب يحرق جسد صغيرته بمعاونة زوجته الثانية بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب والتعذيب بالكي على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، التي تُدعى "مكة" نتيجة لخلافات حضانية بين الطرفين في منطقة أوسيم شمال المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها حيث فوجئت بعودة الطفلة اليها وجسمها ملئ بالحروق والكدمات، بعد تنفيذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة نتيجة لتبول الطفلة بشكل لا إرادي، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، وتم تسليم التحقيقات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.