عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلف مع والدتها على حضانتها..أب يحرق جسد صغيرته بمعاونة زوجته الثانية بأوسيم

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب والتعذيب بالكي على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، التي تُدعى "مكة" نتيجة لخلافات حضانية بين الطرفين في منطقة أوسيم شمال المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها حيث فوجئت بعودة الطفلة اليها وجسمها ملئ بالحروق والكدمات، بعد تنفيذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة نتيجة لتبول الطفلة بشكل لا إرادي، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، وتم تسليم التحقيقات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطرق بالقاهرة والجيزة في الجمعة الأخيرة من رمضان

عمر يصارع الموت.. تريلا تطيح بشاب أعلى الأوسطي في أكتوبر

الأدلة الجنائية تفحص سبب حريق شقة في كرداسة

ميني فان الرئاسة وترخيص الوزراء.. تفاصيل القرارات العاجلة من الحكومة بشأن التوكتوك

حلاق أجنبي يتخلص من حياته ببولاق الدكرور

أثناء عبوره.. مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار بالبدرشين

حادث مروع بين سيارتين على الطريق الدائري الأوسطي..صور

إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بـ كرداسة

ترشيحاتنا

اختلف مع والدتها على حضانتها..أب يحرق جسد صغيرته بمعاونة زوجته الثانية بأوسيم

بعد احتجاجات الكنيست ومحاولة اقتحام منزل نتنياهو.. هل تقع حرب أهلية في إسرائيل؟

18 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

القصة الكاملة لاحتجاز سفينتي قمح مصريتين في الموانئ الروسية.. خاص

بث مباشر.. صلاة أخر جمعة في رمضان من مسجد السيدة زينب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ