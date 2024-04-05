الزراعة :تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات والأزمات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د ابراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.



تناول اللقاء آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم حاليا.



وناقش "القصير والدخيري" أيضا أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العربية والافريقية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي وكذلك بحثا الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية القادمة والمقترح عقدها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في اوائل مايو القادم، وكذا الموضوعات المقترحة للمناقشة والخاصة بدعم منظومة الامن الغذائي العربي فضلاً عن موقف اللجنة الوزارية الدائمة للامن الغذائي والتي تم الاتفاق على انشائها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة بالجامعة العربية في سبتمبر الماضي بمدينة القاهرة وذلك لبحث حالة الامن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية ،بالاضافة إلى آليات تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة .



حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة