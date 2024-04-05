عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين على الجيل الثاني لمنظومة المياه والري

صدى البلد

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ندوة "دور التدريب فى تحقيق إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة .

وعرضت الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى "خطة الإحتياجات التدريبية للهيئات والمصالح والقطاعات – الخطة العاجلة" .

وعقب ذلك قام الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بعرض "الوضع الحالي لبعض مؤشرات الموارد البشرية بمصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة المساحة" و"لائحة التدريب - الجدارات – إحتياجات الموارد البشرية - قاعدة بيانات الموارد البشرية" .

وفى كلمته بالندوة، أكد الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول الي "الجيل الثاني لمنظومة المياه والري" باعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الإستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة بإعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة ، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود .

وأضاف سويلم أنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين علي المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات وإختيار القيادت .

وأكد  وزير الري أهمية التدريب التحويلي كأداة هامة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن التدريب لن يقتصر علي أحد ولكنه متاح للجميع ، كما أن هناك حد ادني من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة ، كما ان البرامج التدريبية الجديدة تشتمل علي المهارات الأساسية التى لابد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرهم من المهارات، بالاضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتى تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرهم .

وأشار إلى قيام الوزارة بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث وطبقا للمعايير الدولية بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين، متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوي والبنية الأساسية .

IMG-20240405-WA0261
IMG-20240405-WA0261
IMG-20240405-WA0262
IMG-20240405-WA0262
IMG-20240405-WA0258
IMG-20240405-WA0258
IMG-20240405-WA0260
IMG-20240405-WA0260
IMG-20240405-WA0257
IMG-20240405-WA0257

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ترشيحاتنا

الحكومة : برج فوربس بالعاصمة الإدارية يفوز بأفضل ناطحة سحاب تجارية في أفريقيا

متى ليلة القدر؟ خطيب المسجد الحرام يوضح أقوال العلماء عن 27 رمضان

عريس جديد.. تفاصيل وفاة اأحد مدربي الزمالك فجأة

دعاء ليلة القدر مستجاب.. اللهم لا تصرفني منها إلا مغفور الذنب

الصراع يتجدد| مبروك عطية: خالد الجمل ينتقد أسلوبي.. والداعية يرد: قلتَ أحكاما لا تصح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

فيديو

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ