الحكومة : برج فوربس بالعاصمة الإدارية يفوز بأفضل ناطحة سحاب تجارية في أفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان برج فوربس.

واوضح الانفوجراف انه في منافسة شديدة لبرج فوربس العالمي مع خمسة مشروعات كبرى دولية تمتد عبر أربع قارات خلال فعاليات جوائز العقارات الدولية (IPA)، فاز البرج بأربع جوائز مرموقة تعكس القيمة التصميمية والتنفيذية.

واشار ان الجوائز تشمل: أفضل تطوير لناطحة سحاب تجارية في إفريقيا، وأفضل تطوير متعدد الاستخدامات في إفريقيا، وأفضل تطوير تجاري لناطحة سحاب على المستوى الدولي، وأفضل تطوير متعدد الاستخدامات على المستوى الدولي.