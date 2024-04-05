عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.. فيديو

مندوب روسيا
مندوب روسيا

قال مندوب روسيا، إن إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة واحترام القوانين الدولية.

txt

مندوب الجزائر بمجلس الأمن : الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف أونروا وتفكيكها

txt

دخول 8 سيارات غاز وسولار من معبر رفح لقطاع غزة.. فيديو

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات الإنسانية تلاقي صعوبة كبيرة في الوصول إلى قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات تؤكد الاتهامات التي وجهتها لموظفي أونروا.

 

ونوه، أن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة الذي يشهد أسوأ الظروف، مضيفًا أن إسرائيل تشن حملة على أونروا قبل 7 أكتوبر وتستهدف العاملين بالوكالة.

 

وأكد أن 179 موظفا أمميا قتلوا خلال الحرب بغزة في أثناء أدائهم مهامهم دون إجراء أي تحقيقات، وعلى المجلس ضمان التنفيذ الكامل لقرارات وقف العنف في غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

بيان مهم لرئاسة الحرمين بشأن المسجد النبوي

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني

جيش الاحتلال يزعم عبورا مسلحا من الأردن لإسرائيل وإطلاقه النار على القوات

دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان.. يجعل جنته عرضها السموات والأرض بـ6 كلمات

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

موافى: حلاقة شعر الرأس من مناسك الحج ولكن ليست شرطا على البعض

الصحة : فحص 1.2 مليون مواطن كشفا طبيا عامًا في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

عريس جديد.. تفاصيل وفاة أحد مدربي الزمالك فجأة

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

فيديو

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ