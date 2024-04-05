عميد سابق بالأزهر يطالب بمعاقبة من يحرم تهنئة المسيحيين.. فيديو

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الاجتزاء، من الأخطاء الجسيمة في تفسير القرآن، وأن تأخذ آية دون النظر في الآيات هل لها مخصص أو مقيدات أو لها مجملات أو مبينات.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الآية "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى" حكم مقيد وليس مطلق، وإلا سيكون القرآن يعارض بعضه"، لأنه في القرآن أيضًا "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان".

وأردف: "لازم نكون مع القرآن، نعلن السلم مع من يسالمنا، والعداء والحرب مع من يعتدي علينا، الأصل في الإسلام السلم لا الحرب، الحب لا الكراهية، العدل لا الظلم، المساواة.

وأردف: "الأصل في العلاقات تبنى على الحب، وإذا لم تبنى على الحب تبنى على العدل، وفي فقه الدولة يجب ألا نسمح بعد ذلك بأن يخرج أي واحد يتكلم في الدين يقول أنه أعياد النصارى لا تجوز أو تهنئة النصارى بعيد الميلاد لا يجوز، وأن يعتبر هذا مخالفة لقانون الدولة، ولما يمنع بالقانون، نقضي على المشاكل ونبدأ نرسخ في الناس أنه جائز وأن هذا التيار الذي يمنع التهنئة متشدد وهذا ليس مع الجماهير وليس مع المؤسسات الرسمية".