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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الضويني يصطف للصلاة مع الوافدين في صحن الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

حرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، على أداء صلاة المغرب اليوم، وسط الطلاب الوافدين، في صحن الجامع الأزهر، حيث كان يتابع توزيع وجبات الإفطار عليهم، بجانب الإشراف على تنظيم دخول المصلين للجامع، وسط حالة الزحام الكبيرة التي تشهدها الأروقة، منذ بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جانبها، رفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، بإشراف مباشر من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، حيث شهدت أروقة الجامع وساحاته جهود مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار والسحور.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.

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