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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

صدى البلد

أعربت حركة المقاومة الإسلامية عن موافقتها على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ويدعو إلى المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة.

وأشادت حماس في بيان لها بالقرار باعتباره خطوة مهمة نحو الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في المنطقة.

ووفقا لحماس، فإن القرار يمثل معلما هاما في معالجة ما تصفه بـ "الأعمال الوحشية والمدمرة ضد المدنيين" في غزة. وتحث المجموعة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار، وإجبار الدول والشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة على الامتثال الفوري.

علاوة على ذلك، تدعو حماس الدول، وخاصة الولايات المتحدة، إلى التوقف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. ويؤكدون أن هذا الدعم يديم ما يصفونه بـ "حرب الإبادة الشاملة" التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ويعكس البيان وجهة نظر حماس بشأن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، ويسلط الضوء على إدانتها للأعمال العسكرية الإسرائيلية ودعواتها للتدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل.

ويسلط القرار ورد فعل حماس الضوء على التوترات العميقة والصراع الدائر في المنطقة، حيث تدعو حماس إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على معالجة ما تعتبره مظالم مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

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