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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

صدى البلد

حصل صدى البلد على صور من إستاد القاهرة، قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتظهر الصور بأن كل شيء في قمة الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استاد القاهرة في العاشرة من مساء اليوم مع سيمبا التنزاني في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وسبق أن لعب الفريقان تسع مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.

المواجهة الأولى في ذهاب دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 1985 بدار السلام، فاز سيمبا 2-1، أحرز هدف الأهلي محمود الخطيب، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي محمود الخطيب وزكريا ناصف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بالإسكندرية 5- صفر، أحرزها كريم وليد "ندفيد" هدفين، وهدف واحد لكل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي، وفي دار السلام فاز سيمبا 1- صفر.

المواجهة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فاز سيمبا في دار السلام 1- صفر، وفي القاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه محمد شريف.

المواجهة الرابعة في دور الثمانية لبطولة السوبر ليج الأفريقي، أسفرت مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام، عن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز هدفي الأهلي رضا سليم ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمود كهربا.

المواجهة الخامسة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2023-2024، وأسفرت مباراة الذهاب عن فوز الأهلي 1- صفر، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت بالكونغو عن تعادل الفريقين بدون أهداف.

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