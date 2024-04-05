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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء التحقيق في حادثة إلكترونية بوزارة العدل الإسرائيلية

صدى البلد

بدأت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا فيما وصفته بـ "حادث إلكتروني" تورط فيه قراصنة إلكترونيون نشطاء يحتجون على الصراع المستمر في غزة.

وبحسب تصريحات نشرتها الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X، زعم النشطاء أنهم اخترقوا خوادم الوزارة وحصلوا على كمية كبيرة من البيانات تصل إلى مئات الجيجابايت.

وذكرت الوزارة أن "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".

وبحسب ما ورد أعلنت مجموعة تدعى Anonymous for Justice، والتي استخدمت العلامة التجارية المرتبطة بـ Anonymous، وهي حركة لا مركزية من المتسللين الناشطين المعروفين باستهداف الكيانات الحكومية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة تابعة رسميًا لمجموعة Anonymous الأوسع.

وأكدت منظمة Anonymous for Justice، في بيان على موقعها الإلكتروني، عزمها على الاستمرار في استهداف إسرائيل حتى يتوقف الصراع في غزة.

ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن تهديدات الأمن السيبراني، حيث أعلنت المديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية مؤخرًا عن توقعها لزيادة محاولات الهجوم السيبراني بالتزامن مع يوم القدس السنوي.

يؤكد التحقيق في الانتهاك على الأهمية المتزايدة لتدابير الأمن السيبراني في سياق التوترات الجيوسياسية والنشاط الرقمي.

ولم تقدم وزارة العدل بعد مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة ومدى الانتهاك، لكن الخبراء والمسؤولين يواصلون تقييم الوضع من أجل التخفيف من المخاطر المحتملة ومعالجة تداعيات الحادث.

 

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