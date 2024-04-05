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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء رسمي في الزمالك بسبب مباراة فيوتشر بإياب ربع النهائي بكأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثامنة والربع مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي بحضور عمر جابر لاعب الفريق، للحديث عن مباراة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة إلا ربع مساء الغد، على ستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.


ويعقد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر مؤتمره الصحفي في التاسعة والنصف مساء الغد بحضور خالد رضا مدافع الفريق.


وسيخوض مودرن فيوتشر تدريبه الختامي في العاشرة مساء الغد، على ستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.


لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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