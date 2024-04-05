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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 10 أشخاص في احتجاجات وسط لندن بعد حرق العلم الإسرائيلي

صدى البلد

وسط الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمظاهرات المضادة التي تقوم بها الجماعات المؤيدة لإسرائيل، أبلغت شرطة العاصمة عن اعتقال عشرة أشخاص في وسط لندن. وتأتي الاعتقالات مع تصاعد التوترات بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، تم القبض على رجلين للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حرق العلم الإسرائيلي في ريتشموند تيراس. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على شخص آخر لارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام بعد أن أدلى بتصريحات معادية للمثليين. وتم إجراء المزيد من الاعتقالات بتهمة العرقلة، والتي شملت أفرادًا حاولوا منع اعتقال المشتبه به المذكور أعلاه.

وتزامنت المظاهرات مع يوم القدس، وهو حدث سنوي يحتفل به في آخر جمعة من شهر رمضان، يهدف إلى التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين وإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وسار المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين من مبنى وزارة الداخلية إلى وستمنستر، مع تنظيم احتجاجات مضادة مؤيدة لإسرائيل على طول أجزاء من الطريق.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة العاصمة اعتقال ثلاثة رجال يعتقد أنهم على صلة بالاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل. وقد تم اعتقال هؤلاء الأفراد بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن زُعم أنهم أصدروا تهديدات تجاه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقرب من ساحة البرلمان.

وتسلط الاحتجاجات والاعتقالات اللاحقة الضوء على الانقسامات العميقة والمشاعر المتصاعدة المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع تصاعد التوترات إلى شوارع لندن. وتظل شرطة العاصمة يقظة، وتحث جميع المتظاهرين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وفي حدود القانون.

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