لابسة قصير.. مجدي الجلاد يكشف عن فضيحة أخلاقية كانت مدبرة له

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن فضيحة أخلاقية كان سيتعرض لها خلال عمله بجريدة "المصري اليوم"، قائلا "جاءني اتصال مرات متعددة وبالحاح وبعدها جاءت لي رسالة مفاداها بأن هناك فتاة تحتاج لمساعدتي".

وتابع مجدي الجلاد خلال لقائه لبرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على فضائية "النهار"، أن السيدة طلبت منه مقابلتها، متابعا: "حسيت ان في حاجة مش طبيعية ".

وأضاف مجدي الجلاد: جاية لابسة دريس قصير وحسيت ان ده مش لبس مكان شغل، وحكتلي عن انها تحتاج واسطة عند المحافظ لاسترجاع شقتها ولكن كان هناك ثغرة لم تجيب عنها.

وواصل: قامت وقفت وقالتلي ممكن استأذن، وطلبت مني انساها وانسى كلامها لاني كنت اتحدث معها بشكل انساني.

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