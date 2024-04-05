سعاد صالح: هددوني بالقـ.تل وتشويه وجهي بسبب تصريحاتي عن النقاب

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها تولت منصب عميد جامعة الأزهر، بجامعة المنصورة، وأنها قامت بدورها كما هو مطلوب، وكان تلقى دعم كبير من شيخ الأزهر.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تعرضت لـ تهديدات كثيرة، منها بالقتل، ومنها بإلقاء مياه نار على وجهها.

ولفتت إلى أنها كانت تتعامل مع الجميع بما يرضي الله، وأنها كانت تجازي من يخالف، وفي نفس الوقت تعطي له مكافأة من حسابها الخاص، من أجل أن يرجع لأسرته سعيد.

وأشارت إلى أنها لم تتأثر بأي شكاوى قدمت فيها، ولكن الأخوة مشجعي النقاب وجهو لها تهديد بالقتل عندما كانت عميد كلية الدراسات بالقاهرة، وكانت تجد السيدات تقوم بعملية الغش من خلال سماعات توضع تحت النقاب.

وكشفت أن هناك بعض الأشخاص قال إنه سيقوم بقتلها بسبب التصريحات الخاصة بها عن النقاب.