مجدي الجلاد: حبيب العادلي وافق على توريث الحكم وعمر سليمان رفض.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أنه في أحد حوراته مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نفى ان يكون هناك نية لتوريث الحكم، مشيرا إلى أنه يرى أن كل الشواهد كانت تدل على انه سيكون هناك توريث للحكم.

ولفت مجدي الجلاد خلال حواره لبرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على فضائية "النهار"، إلى أنه في أحد حوراته مع مصطفى الفقي سأله إذا ما كان "جمال مبارك" يعامل كرئيس للجمهورية ، وكانت إجابته نعم.

وأضاف مجدي الجلاد: تقديري الشخصي أن مبارك كان لا يريد توريث الحكم لابنه، ولكن كان هناك اطراف حوله شديدة النفوذ كانت تحتاج لهذا.

واستطرد: حبيب العادلي ومجموعة الحزب الوطني كانت مع توريث الحكم، وعمر سليمان كان ضد ذلك.

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