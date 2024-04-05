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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بريطاني سابق: إيران التهديد الحقيقي لإسرائيل

صدى البلد

في مقال لفاينانشال تايمز، يتعمق الكاتب الشهير جون ساورز في المشهد الأمني المعقد الذي تواجهه إسرائيل، مؤكدا على الدور المركزي لإيران في تشكيل تهديد كبير لأمنها. يقدم ساورز، الرئيس السابق لجهاز MI6 وسفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، تحليلاً شاملاً للأحداث الأخيرة، مع التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية في دمشق والصراع المستمر مع حماس في غزة.

يبدأ ساورز بتسليط الضوء على الغارة الأخيرة ضد مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بحجة أن هذا الإجراء أكثر صلة بمخاوف إسرائيل الأمنية من الصراع مع حماس. ويشير إلى أن سلوك إيران العدواني، بما في ذلك استخدام المباني الدبلوماسية لأغراض عسكرية، يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار إسرائيل.

علاوة على ذلك، ينتقد ساورز قوات الدفاع الإسرائيلية بسبب غارتها الأخيرة بطائرة بدون طيار على قافلة إنسانية في غزة، مما أدى إلى مقتل عمال إغاثة أجانب. وهو يشكك في استهتار جيش الدفاع الإسرائيلي بحياة المدنيين ويشير إلى أن مثل هذه الأعمال تنفر مؤيدي إسرائيل وتقوض شرعيتها على المسرح العالمي.

واستنادا إلى خبرته الواسعة في مناطق الصراع، يحذر ساورز من تصاعد التوترات ويدعو إلى التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة. ويشدد على ضرورة قيام إسرائيل بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبحث عن بدائل للعمليات العسكرية الطويلة الأمد.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط ساورز الضوء على احتمال التصعيد بين إسرائيل وإيران، خاصة في لبنان حيث تشكل ترسانة حزب الله تهديداً كبيراً. ويشير إلى أن إسرائيل وإيران مترددتان في الدخول في صراع مباشر، لكنه يحذر من المخاطر المرتبطة بزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وبشكل عام، يقدم ساورز تحليلاً دقيقًا للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، مع التركيز على أهمية المشاركة الدبلوماسية والبصيرة الاستراتيجية في التعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط.

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