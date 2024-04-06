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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل قرار جديد يخفف تأخيرات صادرات الحبوب الروسية

صدى البلد

أصدرت السلطات الروسية شهادتي الصحة النباتية لشحنتي حبوب لشركة RIF الروسية لتجارة الحبوب مما سيخفف التأخيرات في صادرات الحبوب.

وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أنها أصدرت الشهادة لسفينة وادي سفاجا المحملة بالقمح المتجه إلى مصر.

وقالت إن الشهادة صدرت في الرابع من أبريل بعد أن وافقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على تسلم الشحنة، ولم تعلق بعد على وضع سفينة أخرى عالقة في ميناء روسي على البحر الأسود.

ووادي سفاجا محملة بنحو 60 ألف طن متري من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية. واحتجزت السفينة في البداية وسط نزاع بين السلطات الروسية وأحد المصدرين.

ونقلت رويترز عن مصدرين بشركة RIF إن الشحنة الأخرى الحاصلة على الشهادة وتبلغ نحو 40 ألف طن من الحبوب ليست متجهة إلى مصر وما زالت في أحد الموانئ الروسية حتى الآن.

وكانت السفينتان من بين مجموعة سفن تقطعت بها السبل في موانئ على البحر الأسود منذ 18 مارس آذار.

نزاع

وقال بيتر خوديكين مالك الشركة ، قبل أسبوعين، إن نزاعا مع السلطات الاتحادية يحول دون التعامل مع نحو 400 ألف طن متري من الحبوب وشحنها إلى المشترين.

وأفادت هيئة الرقابة الزراعية الروسية الشهر الماضي بأنها شهدت زيادة في الشكاوى من الدول المستوردة نتيجة عدم امتثال جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي بما في ذلك شحنات شركة آر.آي.إف.

وطرحت الهيئة مقترحات تضمنت تشديد الرقابة على شروط الصحة النباتية للحبوب المعدة للتصدير.

وذكرت شركة RIF الخميس على قناتها على تيليغرام: "نعتقد أن الوضع سيحسم في النطاق القانوني، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الدولة والمتعاقدين".

سبع سفن

وقالت النائبة الروسية يوليا أوجلوبلينا على تيليجرام نقلا عن بيانات لشركة RIF إن سبع سفن حبوب لا تزال راسية بالموانئ الروسية حتى مساء الخميس.

كانت السلطات الروسية قد أرجأت في بادئ الأمر الإفراج عن سفينتين مصريتين محملتين بالقمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية إحداهما وادي سفاجا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن سفينة أخرى تدعى وادي الملوك لا تزال محتجزة. ويورد القمح شركة جرينفلاور، وكيل مبيعات RIF.

كما قالت مصادر لرويترز إن من المتوقع تحميل شحنتين أخريين من شركة جرينفلاور لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية في الأيام المقبلة. ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت السفينتان ستغادران.

وتتوقع روسيا تسجيل صادرات قياسية من الحبوب تبلغ 65 مليون طن هذا الموسم في ظل وفرة المحصول والمخزون. ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

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