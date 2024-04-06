العدوي : الرئيس السيسي ذلل جميع العقبات التجارة الداخلية في مصر

وجه أسامة العدوي نائب ثان الغرفة التجارية بالاسماعيلية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر لولاية جديدة، بعد أداءه اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العدوي إنه علي مدار سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت القيادة السياسية في تذليل جميع العقبات التي واجهت مجالات التجارة الداخلية المختلفة.

أضاف العدوي ، نجحت وزارة التموين في الـ 10 سنوات الماضية في دعم ملف التجارة الداخلية، ووضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، تستهدف تحقيق توجيهات الرئيس السيسي.

وقال: إن الفرص التي وضعتها وزارة التموين وفق توجيهات الرئيس السيسي، ساهمت في تغطية ما يقرب 60 % من المحافظات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماماًمن هذه المناطق وكذلك محافظات الدلتا.