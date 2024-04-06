الأول بالمسابقة العالمية للقرآن: فخور بهذا التكريم ودفعة قوية للتزود من علوم القرآن

قال محمد شعبان، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم، إنه سعيد جدا وفخور بهذا التكريم وأنه سيكون دافعا قويا له، للتزود والتبحر في علوم القرآن الكريم، وأن أنقل هذا العلم لكل من يريد إتقان حفظ القرآن وتدبر علومه ومعانيه.

وأضاف شعبان أن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف له من الفضل علي لن أنساه لأنه من ساعدني للوصول إلى هذا التكريم خاصة وأنه تعهد بنزاهة الاختبارات في المسابقة وهو ما حدث بالفعل خلال المسابقة.

وتابع: أشكر والدي عامل الزراعة الذي ما كان يقف بجانبي ويشجعني لأختتم حفظ القرآن الكريم، لافتا إلى أن شقيقته صفاء 22 سنة تحفظ هي الأخرى القرآن الكريم كاملا.

وفاز محمد شعبان بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزته مليون جنيه.

وتخرج محمد من الدبلوم الصناعي وكان طالبا بمستوى متوسط في التعليم، فبدأ وهو في نهاية المرحلة الإعدادية حفظ القرآن الكريم واختتمته في نهاية الدبلوم الصناعي.