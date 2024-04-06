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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض استخدام الذكاء الاصطناعي

لم تقـ.تل 7 عمال إغاثة فقط بل 200..الأمين العام للأمم المتحدة يهاجم الاحتلال

جوتيريش
جوتيريش

أكد أرفع مسئول في الأمم المتحدة  أن ما يقوم به كيان الاحتلال لا يقتصر على قتل 7 عمال للإغاثة بل يتجاوز ذلك بكثير، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.


ذكر الأمين العام للأمم المتحدة ، إنه يأمل أن تعمل إسرائيل على تعزيز وصول المساعدات إلى غزة بسرعة وفعالية ، واصفا الوضع في المنطقة بأنه "يائس".

وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أشدود في جنوب إسرائيل بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمكن وضع شروط على الدعم الأمريكي لإسرائيل إذا لم تتحرك.

وتصاعد الغضب العالمي إزاء الأزمة الإنسانية بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة المطبخ العالمي World Central Kitchen الخيرية الدولية .
وفي إشارة إلى مقتل 196 من العاملين في المجال الإنساني حتى الآن خلال الحملة الإسرائيلية، قال جوتيريش: "نريد أن نعرف السبب".

كما عبر أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء  التقارير التي تحدثت عن  استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي خلال حربها في غزة.

وقال "إنني منزعج من التقارير التي تفيد بأن حملة القصف العسكري الإسرائيلي تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين.
وكشف تحقيق حديث أجرته مجلة +972 الإخبارية على الإنترنت أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد أهداف القصف في غزة، واستشهد بمسؤولي المخابرات الإسرائيلية الذين شاركوا في البرنامج المزعوم.

وعندما سُئل عن هذه المزاعم، لم يشكك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وجود الأداة، لكنه نفى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية المشتبه بهم.
 

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