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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تستقبل رئيس أندية الروتاري الدولي لبحث آليات التعاون بالمشروعات التنموية والخدمية

صدى البلد

استقبلت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوردن ماكينالي رئيس أندية الروتاري الدولي؛ وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور باتريك تشيسانجا عضو مجلس إدارة المنطقة الروتارية، والدكتورأيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية مصر، والدكتور ميان رسلان محافظ سابق الروتاري ورئيس لجنة تنظيم الزيارة في مصر، والدكتور محمد دولار محافظ سابق وممثل الروتاري في الجامعة العربية، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية والخدمية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة جوردن ماكينالي ووفد الروتاري الدولي إلى مصر، مثمنة جهود الروتاري في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء مناقشة كافة مشاريع الروتاري المنفذة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالعمل على قطاع الصحة النفسية والمناخ وتمكين المرأة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية.

كما تم استعراض مجالات التعاون المختلفة مع عدد من الجمعيات الأهلية، خاصة في مجالات التوعية بمبادرات صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، وتنظيم القوافل الطبية والتنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن اهتمامهم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتجاربهم في هذا المجال.

وناقش الطرفان في ختام اللقاء أوجه التعاون المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأذرع التنفيذية لها المتمثلة في الجمعيات الأهلية وأندية الروتاري، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لدور المجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.

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