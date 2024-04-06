الوداد المغربي يعين "عزيز بنعسكر" مدربا للفريق الأول لكرة القدم

عين فريق الوداد المغربي عزيز بنعسكر، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب التونسي فوزي البنزرتي.



وذكر النادي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعداء بإعلان عزيز بنعسكر مدربا رئيسيا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وسبق للدولي المغربي السابق بنعسكر أن أشرف على تدريب فريق المغرب الفاسي في بداية سنة 2023.



ويحتل فريق الوداد الرياضي المركز الخامس في ترتيب البطولة الاحترافية (الدوري المغربي) برصيد 37 نقطة.



يشار إلى أن فريق الوداد تعرض للإقصاء من دور ثمن نهائي بطولة كأس العرش، بعد هزيمة أمام فريق الشباب السالمي.

