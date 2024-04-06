محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

كشف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن طقوسه اليومية التي تساعده على أن يكون قوي ذهنيا وينجح خلال مسيرته بكرة القدم.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "عندما أستيقظ أفعل ما يلي أحيانا.. أذهب إلى حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم، يجب أن يكون ظهرك مستقيما. ثم تغلق عينيك وتتخيل ما ترغب في تحقيقه أو كيف ترغب في رؤية نفسك".

وأضاف النجم المصري: "أنت فقط تتخيل من خلال الشعور.. إن الشعور هو الشيء الأهم لأنه مثل الطاقة. بمجرد أن تتخيله.. سيحدث".

وتابع جناح ليفربول: "لكن عليك أن تعمل من أجل الأمر الذي تريده، ليس فقط أن تتخيله وتستلقي وتنتظر.. يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة أيضا للقيام به".

وواصل صلاح: "أعتقد أنني عندما أتعرض لموقف، لا أشعر أنه حدث للمرة الأولى. لأنه تكرر مرارا وتكرارا (التخيل والشعور)، فعندما تذهب إلى الموقف يدرك ذهنك ذلك ويبلغك (أها.. كنت هنا من قبل) لذلك تصبح غير متوتر، لأنه كان لدي هذا الشعور من قبل".

واختتم النجم المصري: "لهذا أقول لك إن الشعور هو الشيء الأهم. عندما تقوم بالأشياء للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة.. إنها تصبح أسهل مع مرور الوقت".

