الوحدات المحلية تواصل التصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها في الدقهلية

استمرت جهود الوحدات المحلية بالدقهلية ، للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

واكد الدكتور" ايمن مختار" محافظ الدقهلية على أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة..

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ عدد من حالات البناء المخالف والتعديات بنطاق المركز شملت إزالة سور بالبلوك الابيض وحجرتين علي مساحة 900 متر مربع خارج الحيزالعمراني بنطاق الوحده المحليه بمنية محلة الدمنه وتم وقف هدم بدون ترخيص بقرية كوم الديربي وكذا ازاله تعدي بناء بالبلوك علي الارض الزراعيه بنطاق الوحده المحليه بالبرامون و ازاله غرف بالبلوك البيض بقربه تلبانه وتم فك شده خشبيه بقريه بلجاي التابعه للوحده المحليه بنقيطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 70 متر مربع بالجزيرة بالدور الرابع العلوي داخل الحيز العمراني بميت غمر وتم إزالة تعدِي خارج الحيز العمراني بقرية أبو نبهان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه متابعة تنفيذ اعمال فك شدة سقف حديد وأخشاب على مساحة 300 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.

FB_IMG_1712406644681

FB_IMG_1712406637454