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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب مصري في مطار سفنكس بحوزته تشكيلة أقراص مخدرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران  ويز اير القادمة من ميلانو استوقفت نهى مصطفي رئيس القسم المعينة علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ادم عبد العزيز ومحمد جمعة واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قامت نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمطار سفنكس، بتكليف أحمد عبد الغني الاطفيحي بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣٧ شريط لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن ١٦ شريط لعقار بريجابالين ٥٠٠ مل بهم ٢٢٤ كبسول، ٤ شريط لنفس العقار المخدر بهم ٥٦ كبسول، ١٧ شريط لعقار اوكسي كونتين المخدر بهم ١٦١ قرص.

شارك في الضبط كل من كريم جمال عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذات.

أمر حسام الدين ابو الفضل شقوير القائم باعمال مدير ادارة جمرك مطار سفنكس بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمطارات التابعة والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

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