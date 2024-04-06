صناع الخير والمصرية للاتصالات يحتفلان بيوم اليتيم وسط رواد المائدة الرمضانية بالوراق

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والمصرية للاتصالات “we” احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم فى الاول من ابريل من كل عام بمشاركة أكثر من 007 طفل يتيم من أبناء محافظة الجيزة .



تم تنظيم الاحتفالية بداخل موقع المائدة الرمضانية اليومية التي تنفذها المصرية للاتصالات وصناع الخير وتستضيف فيها الأسر الأولي بالرعاية بمنطقة الوراق بالجيزة ضمن فعاليات مبادرة دائما على بالي علي مدار أيام الشهر الكريم وتضمنت فقرات فنية وترفيهية متعددة وإفطار رمضاني بهدف إدخال الفرحة علي الاطفال الايتام و الأسر الأولي بالرعاية .



حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة يرافقها السيدة نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات والاستاذ هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالجيزة .



وأكدت نائب محافظ الجيزة علي ترحيب المحافظة بجهود المؤسسات الاقتصادية الكبري من خلال مسؤوليتها المجتمعية متمثلة بالشركة المصرية للاتصالات في دعم الشرائح الاولي بالرعاية وبخاصة الأيتام في أنحاء المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية

وأشارت نائبة المحافظ الي حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على تذليل كافة الصعوبات أمام كل جهد جاد لدعم شرائح الأيتام والأسر الأولي بالرعاية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لخطط العمل التي يقوم علي تنفيذها السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة



وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن احتفالية يوم اليتيم تم فيها استضافة أكثر من 700 من الأطفال الأيتام أبناء محافظة الجيزة و500 من أهالي الوراق وان مبادرة دايما على بالى اطلقتها المصرية للاتصالات WE بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من بينها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مع بداية شهر رمضان المعظم وتستمر بعملها لحين الانتهاء من توزيع 150 الف كرتونة مواد غذائية على 150 الف اسرة وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية خلال أيام الشهر الكريم .



وأشار عبدالفتاح الى ان تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع مضيفا ان فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى تنفيذ المبادرة يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم خلال ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم .