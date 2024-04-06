الرئيس السيسي يصل مقر حفل إفطار الأسرة المصرية

وصل الرئيس عبد الفتاح ‫السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت 27 رمضان، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.

التقاليد الرمضانية السنوية

يأتي حفل الإفطار في إطار التقاليد الرمضانية السنوية التي تنظمها رئاسة الجمهورية كل عام، حيث يشهد حفل الإفطار في الأعوام الماضية إعلان العديد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في قاعة المؤتمرات بمركز المنارة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكرّم الرئيس، عددًا من حفظة القرآن الكريم، أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها.