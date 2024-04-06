عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنـ.بلة على جانب الطريق تقتل 7 أطفال جنوب سوريا

صدى البلد

لقي سبعة أطفال على الأقل حتفهم في حادث مأساوي عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في جنوب غرب سوريا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقع الانفجار في محافظة درعا التي مزقتها الصراعات، وهي المنطقة التي أودت فيها حوادث عديدة بحياة حوالي 100 شخص في عام 2024.

ولا يزال المصدر الدقيق للعبوة الناسفة غير واضح، مما يثير تساؤلات حول الأطراف المسؤولة وراء هذا الهجوم المدمر. وكانت محافظة درعا، الواقعة بين الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، نقطة محورية للاضطرابات في الصراع المستمر في سوريا. وسيطرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وحلفائها على مدينة ومحافظة درعا في 2018 من قوات المعارضة.

ونسبت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مسؤول في الشرطة في درعا لم تذكر اسمه التفجير إلى الجماعات المسلحة التي لا تزال تنشط في المنطقة. ومع ذلك، اقترح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، رواية مختلفة، واتهم ميليشيا موالية للحكومة بزرع القنبلة كجزء من محاولة اغتيال مزعومة. وأفاد المرصد عن ارتفاع حصيلة الضحايا، حيث قتل ثمانية أطفال على الأقل في الانفجار.

ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها المدنيون في درعا، المدينة المعروفة بأنها مهد الانتفاضة السورية في عام 2011. وعلى الرغم من جهود المصالحة ووجود القوات المدعومة من روسيا، لا تزال المنطقة تعاني من التمرد المسلح والحوادث الأمنية.

كما اجتذب موقع درعا الاستراتيجي الاهتمام الدولي، حيث لعبت موسكو دور الوسيط في اتفاقيات المصالحة بين الجماعات المتمردة والحكومة السورية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتخفيف مخاوف الدول المجاورة، مثل إسرائيل والأردن، بشأن الأمن على طول حدودها.

ومع ذلك، فإن التفجير الأخير بمثابة تذكير صارخ بالتقلبات المستمرة وانعدام الأمن في درعا، حيث قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوثيق العديد من الحوادث الأمنية على مدار العام، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح.

ومع استمرار التحقيقات في التفجير، يظل المجتمع الدولي يقظًا في معالجة الأسباب الجذرية للعنف وعدم الاستقرار في سوريا، بينما يسعى جاهداً لحماية أرواح ورفاهية المدنيين الأبرياء العالقين في مرمى نيران الصراع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : قلبي "حديد" بالله وبالمصريين

الرئيس السيسي: المسؤول في أي دولة قوي بناسه.. وبناء الإنسان أولوية أولى

أمبري: استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن

صلابة المصريين.. الرئيس السيسي: لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

ريم طارق تكشف حقيقة تعرضها للضرب من حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

فيديو

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ