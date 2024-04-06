الرئيس السيسي يجدد العهد مع الشعب في حفل الأسرة المصرية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر الي للشعب المصري، معبرًا عن السعادة للتواجد في الأسرة المصرية، التي تعبر عن الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة.

واضاف الرئيس خلال تواجده في حفل افطار الأسرة المصرية: في مستهل فترة رئاسته جديدة اجدد العهد مكهم، المتياق بينا العمل بتفاني لاقصي قدر ممكن بتجدر بعيدا عن الدماء والقتل.

وتابع الرئيس السيسي: قدمنا التضحيات الغالية في مواجهة الإرهاب.

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قبل قليل، توافد مختلف طوائف المجتمع المصري لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.

السيسي يوجه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: شكرا سيادة الرئيس بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم رفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.