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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح الأكاديمية الألمانية لكرة القدم في الإمارات

صدى البلد

اعلن اليوم في مؤتمر صحفي ضخم بدولة الإمارات تفاصيل افتتاح احد الأكاديميات الالمانية لكرة القدم في دبي على ان تكون بداية لأكثر من فرع في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة اتصالات للخدمات القابضة وقريبا في مصر

 

وتم إعلان التفاصيل بان احد شركات الاتصالات بدبي بان إنشاء اكاديمية ونادي رياضي سيكون فرصة فريدة لتوجيه الشباب إلى الرياضة حيث أن الرياضة والألعاب ضرورية للنمو والتطور العام للفرد وهذه طريقة قوية لتحويل شيء مهم إلى متعة ولعب دور رئيسي في بناء قوتنا مما يجعلنا أكثر نشاطا.

 

وجاء ذلك بحضور كبرى الشخصيات مثل شرف أمين مدير ونجلاء التهامي ودكتور شريف حمدي وهاني معتمد بطل منتخب مصر سابق في كمال الاجسام ومحمد طنطاوي وهشام حسين وديتر شاوت المدير الفني للاكاديمية الالمانية ووائل المنوفي 

وقالت اليزا ارتيجا ان الاكاديمية تتعهد بتقديم العديد من الأنواع المختلفة من الألعاب الرياضية باستخدام ملعب طبيعي لكرة القدم، وملعب كرة القدم الاصطناعي، وملعب التنس، وملعب الكرة الطائرة، وملعب كرة السلة، ومضمار الجري، وقاعة متعددة الأغراض، وتنس الريشة، والاسكواش، وحمام السباحة، وصالة الألعاب الرياضية للسيدات المنفصلة عن صالة الألعاب الرياضية للرجال، وملاعب التجديف، وتنس الطاولة، وبطولات الشطرنج، وقاعة فنون الدفاع عن النفس، والمطعم، وغرف الاجتماعات، والقاعة، والسوق الصغير، وفندقنا الجميل، والعديد من الأنشطة الجديدة المذهلة قريبا

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