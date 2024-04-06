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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيف الدين عبدالعزيز.. شاب يبدع في الرسم بالمسامير والفحم والرصاص|شاهد

صدى البلد

أبدع الفنان الشاب سيف الدين عبد العزيز في الرسم بأشكال مختلفة منها الرسم بالمسامير  ورسم الجاف والفحم والرصاص ورسم الديجيتال ارت.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "لم أستكمل تعليمي لظروف خاصة وكنت أمارس شغل الكمبيوتر والبرامجيات من قبل الرسم ونقلت من شغل الكمبيوتر الي الرسم عن طريق مشاهدة الفيديوهات وممارسة التدريب المستمر وصممت علي اني اوصل لمستوي يليق بي في الرسم.

 وأضاف: "بدأت التطوير برسم من ابتدائي إلى رسم واقعي واستخراج دقة الرسم  مثل استخراج مسام بشرة الوجه في بعض الرسومات وحولت حبي للرسم في عمل بورتريهات للناس.

وتابع: "رسمت بخامات كتير مميزة ومختلفة مثل رسم الخيط والمسامير والحائط ورسم الجاف والفحم والرصاص ورسم الديجيتال ارت وألوان باستل ورسم الهانديمالز علي الايد.

 

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