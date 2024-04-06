مؤقتا.. آرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون

واصل آرسنال مطاردة حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 3-0 على مضيفه برايتون، اليوم السبت، ضمن رسنال الجولة 32.

ثلاثية الجانرز حملت توقيع بوكايو ساكا من ركلة جزاء، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد في الدقائق 33 و62 و86.

وعاد آرسنال للصدارة مؤقتا برصيد 71 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وجاء تشكيل آرسنال ضد برايتون كالتالي:



حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ألكسندر زينتشينكو.

الوسط: توماس بارتي – سميث رو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: ريس نيلسون – كاي هافرتز – ليوناردو تروسارد.

برايتون ضد أرسنال

يحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، وصاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، فيما يعتبر برايتون صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

ويتصدر الجانرز ترتيب البريميرليج مؤقتا فى انتظار ما تسفر عنه مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع مانشستر يونايتد غداً.

كان أرسنال قد حقق فوزا على لوتون تاون في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليرفع رصيد نقاطه إلى 68، فيما تعادل برايتون سلبيًا مع برينتفورد في ذات الجولة، ليصبح كما هو في المركز التاسع.