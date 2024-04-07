«مبحبش حد يستغباني».. مجدي الجلاد: مفيش راجل مخانش مراته |فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن الخيانة في حياته قائلًا: "مفيش راجل مخانش مراته، لان مفهوم الخيانة عندي يبدأ من النظرة والكلمة، والخيانة بين الرجل والمرأة مش خيانة جسد، دي خيانة فكرة، لكن الخيانة العامة في الحياة، خنت «مجدي» لكن عمري ما تعمدت إني أخون حد، لأني بكره الصفة دي.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مفيش حد اتهمني بالخيانة، لأنها كلمة كبيرة ودوقتها، وحصل كتير خيانات ليا في المهنة برميها ورا ضهري، لكن اكتر مرة كانت من صديق خانني خيانة واضحة، وبكيت من جوايا بالدموع، وحالياً هو معرفة، كانت الخيانة خاصة بحاجة لمصلحته هو، وكان قلبي اللي بيحركني، وده واجب مش تفضل مني، والخيانة من زميل غير لما تبقى من صديق معين، وعلى قد القلب ما يكون حاسس بالبني ادم وعشرة السنين، على قد الألم اللى هتحس بيه".

وأضاف الجلاد قائلًا: "مصعبش عليا مجدي ولا الشغل، و انا حسبتي حاجة تانية، لأني مش هعمل أكتر من اللي عملته، اسمي ومكانتي عند الناس وستر ربنا المادي مش هعمل زيه، ووصلت لأكثر من المرحلة الملكية، واللي آلمني مش اللي راح، في داهية، مبفكرش في الخساير، دي ولا حاجة قدام السنين اللي عشناها وانا معرفش انه كده، وصارحته قالي اصلك مش فاهم، ومبحبش حد يستغباني، واللي عمله هو أذي مستمر لحد اللحظة دي، وتصور الكثيرون انه حاجة تخص مجدي وهي متخصنيش".