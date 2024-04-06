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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ أدب: نجيب محفوظ أول من سلط الضوء على الشخصيات المتعارض عليها تاريخيًا

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الاداب بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب التي سلط عليها المؤلفين الضوء ، حيث يلتقوا تجارب يدور حولها الكثير من الإشكاليات.


وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تجربة "إخيتاتون" لنجيب محفوظ، تجربة الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى تجربة "حسن الصباح" بمسلسل الحشاشين، فكلها تجارب دار حولها الكثير من الإشكاليات.


وأشار، أن كل شخصية من هذه الشخصيات يُنظر لها من قبل المؤرخين برؤى وزوايا مختلفة ومتعارضة جدًا، والسبب في إلتقاط هذه المعاني في الروايات المتعارضة حول شخصية ما كان نجيب محفوظ، في كتابه "العايش في الحقيقة"، حيث قابل أكثر من 20 شخصية لمعرفة جوانب وتفاصيل التي يدور حولها العمل الروائي.


ونوه، أن نفس الأحداث والوقائع يُنظر لها من كل الجوانب ومنظورات متعددة ومختلفة، فتجربة مقاربة التاريخ تجربة غنية جدًا، حيث يلجأ للتاريخ من أجل رصد كل تفاصيل حياتها من خلال محاورة أكثر من شخص.


وتابع، أن الشخصيات المعارضة في التاريخ من الأمور التي لم يتطرق لها الكثيرين، بسبب إختلاف الأراء عليها، وهذا أمر أجده خاطئ، فالتاريخ يجب أن يسلط الضوء على كل الجوانب والشخصيات سواء كانت سلبية أو إيجابية، لزيادة الوعي.


تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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