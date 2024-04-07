عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ نقد أدبي: تجارب نجيب محفوط التاريخية دار حولها الكثير من الإشكاليات

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الاداب بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب التي سلط عليها المؤلفين الضوء عليها، حيث يتلقوا تجارب يدور حولها الكثير من الإشكاليات.

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تجربة "إختاتون" لنجيب محفوظ، وتجربة الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى تجربة "حسن الصباح" بمسلسل الحشاشين، كلها دار حولها الكثير من الإشكاليات.

وأشار، إلى أن كل شخصية من هذه الشخصيات يُنظر لها من قبل المؤرخين بروئ وزوايا مختلفة ومتعارضة جدًا، والسبب في التقاط هذه المعاني في الروايات المتعارضة حول شخصية ما كان نجيب محفوظ، في كتابه "العايش في الحقيقة"، حيث قابل أكثر من 20 شخصية لمعرفة جوانب وتفاصيل التي يدور حولها العمل الروائي.

ونوه، بأن نفس الأحداث والوقائع يُنظر لها من كل الجوانب ومنظورات متعددة ومختلفة، فتجربة مقاربة التاريخ تجربة غنية جدًا، حيث يلجأ للتاريخ من أجل رصد كل تفاصيل حياتها من خلال محاورة أكثر من شخص.

وتابع، أن الشخصيات المعارضة في التاريخ من الأمور التي لم يتطرق لها الكثيرين، بسبب إختلاف الآراء عليها، وهذا أمر أجده خاطئ، فالتاريخ يجب أن يسلط الضوء على كل الجوانب والشخصيات سواء كانت سلبية أو إيجابية، لزيادة الوعي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

ترشيحاتنا

أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

غارات إسرائيلية تستهدف البقاع في العمق اللبناني

قائد الجيش الإيراني: انتقامنا من إسرائيل سيتم تنفيذه بدقة

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

أستاذ نقد أدبي: تجارب نجيب محفوط التاريخية دار حولها الكثير من الإشكاليات

للمرة الـ29 على التوالي.. الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» لحصدهن بطولة الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ