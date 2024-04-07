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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الـ29 على التوالي.. الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» لحصدهن بطولة الدوري

الخطيب
الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري، للمرة الـ«40» في تاريخ النادي والـ«29» على التوالي. وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق. 

وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج بالدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضاعفان المسئولية على الجميع نحو استمرار العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال الفترة القادمة، لتحقيق المزيد من البطولات. وأكد على ثقته الكاملة في كافة عناصر المنظومة لاستكمال مسيرة النجاحات، والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا، لإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كافة الإنجازات.

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