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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يتخطى ثروة إيلون ماسك.. وسامسونج تتوقع أرباحًا هائلة تصل لـ 900 %

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تتوقع أرباحًا هائلة تصل لـ 900 % 

وقالت شركة سامسونج للإلكترونيات إنها تتوقع الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباحها التشغيلية في الربع الأول، مما يوفر آمالًا في حدوث انتعاش قوي بعد عام 2023، الذي تعتبره الشركة عامًا كئيبًا.


«تيم كوك» يجني 16 مليون دولار بعد بيع أسهم في أبل 

باع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أسهما في شركته تبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار، إلا أنه حصل على أقل من نصف ذلك المبلغ بعد خصم الضرائب.


مارك زوكربيرج يتخطى ثروة إيلون ماسك للمرة الأولى منذ 2020 

استطاع مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Meta" تجاوز ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وX وسبيس إكس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.


بمواصفات الفلاجشيب وسعر مناسب.. Oppo Reno 10 أفضل موبايل شبابي من أوبو 

يتميز هاتف Oppo Reno 10 من شركة أوبو بتصميم أنيق مع معالج من شركة قوي وكاميرا خلفية وأمامية ممتازة إلى جانب بطارية ضخمة توفر الشحن السريع، الأمر الذي يجعله واحدا من أفضل خيارات الفئة المتوسطة ومنافسًا للهواتف الرائدة مع سعر مناسب.


ملك الفئة الشبابية من سامسونج..أفضل موبايل للفئة المتوسطة في 2024 

يعد هاتف Galaxy A55 الأحدث من شركة سامسونج واحدًا من أفضل هواتف الشركة في الفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها الكاميرا فائفة الدقة والبطارية الكبيرة ومعالج قوي يقدم أداءً سريعًا.


بمواصفات كبيرة وسعر رخيص.. تعرف على أحدث تحفة من فيفو

أطلقت شركة “Vivo” فيفو الصينية هاتفها المميز Vivo V30 Lite 4G في عدد كبير من الأسواق العالمية من بينها أسواق أوروبا وآسيا، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة إلى جانب سعر مناسب يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا.  

 

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