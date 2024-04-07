أتلتيك بلباو يتوج بكأس إسبانيا بفوزه على ريال مايوركا بضربات الترجيح

توج فريق أتلتيك بلباو بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على ريال مايوركا بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا".

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم داني رودريجيز بهدف لريال مايوركا في الدقيقة 21، ثم أدرك أتلتيك بلباو التعادل بهدف في الدقيقة 50 عبر لاعبه سانسيت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، لعب الفريقان شوطين إضافيين، لكن لم تتغير النتيجة، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية بنتيجة ٤-٢ لصالح فريق أتلتيك بلباو، ليحصد اللقب.

بذلك، توج أتلتيك بلباو بلقب كأس إسبانيا للمرة 24 في تاريخه، بفارق 7 ألقاب عن برشلونة صاحب الرقم القياسي.